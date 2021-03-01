Тайные переговоры и вымышленные имена. За что Саркози получил реальный срок

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к трем годам тюремного заключения. Один из них он проведет в тюрьме или под домашним арестом. Саркози стал первым бывшим президентом Франции, приговоренным к реальному лишению свободы. Вот что привело к такому решению суда.

По данным следствия, Саркози через своего адвоката пытался подкупить бывшего судью Конституционного суда Жильбера Азибера. Он обещал ему должность в Монако в обмен на получение конфиденциальной информации о ходе другого расследования. Речь шла о деле незаконного финансирования кампании Саркози со стороны наследницы компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.

Прокуратура просила для бывшего главы государства четыре года лишения свободы, два из которых были бы условными. Суд приговорил Саркози к трем годам заключения, из которых только год он должен провести под стражей. При этом маловероятно, что он проведет хоть один день в тюрьме, так как суд разрешил провести этот срок под домашним арестом. Об этом сообщает Би-би-си.

Судья и бывший адвокат Саркози получили аналогичные приговоры. Защита бывшего президента уже объявила о намерении обжаловать приговор.

Этот приговор также сделал Саркози первым бывшим президентом страны, получившим реальный срок. Единственным прецедентом был суд над его предшественником Жаком Шираком. В 2011 году его приговорили к двум годам условно за то, что он устроил своих союзников на фиктивную работу в мэрии Парижа, когда был мэром города. Из-за слабого состояния здоровья с него сняли обвинения, а в 2019 году Ширак умер.

Парижский суд также заявил, что Саркози «знал, что [он] поступал неправильно», его действия и действия его адвоката создали у общественности «очень плохое представление о правосудии».

Дело в деле

Как пишет The Guardian, французские детективы начали мониторинг сообщений Саркози в сентябре 2013 года. Тогда они расследовали совершенно другое дело. Следователи пытались узнать, действительно ли Саркози тайным и незаконным путем получил пожертвование в размере 50 миллионов евро от Муаммара Каддафи для финансирования его президентской кампании 2007 года.

В ходе расследования полиция узнала много новой и неожиданной информации, давшей дорогу другим делам. Выяснилось, что бывший президент и его адвокат Тьери Эрцог тайно общались по мобильным телефонам, зарегистрированным на вымышленные имена. Это дело стало известно как «дело о прослушке», или «дело Бисмута», потому что телефонные номера были зарегистрированы на вымышленное имя — Пол Бисмут.

Дальнейшие прослушки зафиксировали телефонные разговоры, где Саркози общался с Азибером, тогда членом кассационной инстанции — высшей судебной инстанцией Франции — через Эрцога. Он предлагал помочь Азиберу получить высокую должность в Монако. Тот должен был взамен выдать конфиденциальную информацию о расследовании дела о том, получал ли Саркози пожертвования от наследницы L’Oréal Лилиан Беттанкур.

Позже дело Беттанкур было прекращено, но к тому времени полиция начала расследование о факте коррупции и торговли влиянием.

Саркози неоднократно отрицал обвинения в правонарушениях и потратил годы, пытаясь добиться снятия обвинений и прекращения дела. Эрцог утверждал, что записанные разговоры между ним и Саркози подпадали под действие привилегии адвоката и не могли быть использованы в качестве доказательства. Перед судом в прошлом году Саркози сказал, что приветствует слушание как возможность очистить свое имя.

Обвинительный приговор все трое мужчин встретили шоком и молчанием. Зал суда они покинули, не сделав никаких заявлений.

Саркози также должен предстать перед судом по другому делу с 17 марта по 15 апреля. Оно известно как «дело Бигмалиона». Следствие обвиняет Саркози в мошенническом перерасходе средств на его президентскую кампанию 2012 года.