Если интернет, который уже проник во все сферы нашей жизни, не будет подчиняться моральным законам, то он может разрушить общество изнутри. Такое заявление сделал сделал президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Кремле.

«Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и, по большому счету, он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Российский лидер перечислил разрушающие аспекты интернета. По его словам, это распространение в Сети детской порнографии и наркотиков, призывы к детям выходить на несанкционированные акции и подталкивание их к суициду.

Во время беседы с волонтерами он назвал тех, кто зарабатывает на том, что склоняет несовершеннолетних к самоубийству ублюдками и букашками, «которых раздавить не жалко».