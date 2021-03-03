Источник: скопинский маньяк после освобождения поехал не домой, а в Москву

Отбывший свой срок в саратовской колонии Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, оказался не в своем родном городе в Рязанской области, а в Москве. Как сообщил «360» осведомленный источник, бывшего заключенного пригласили на съемку ток-шоу.

Поездкой в столицу Мохов нарушил условия административного надзора. Согласно решению суда, следующие шесть лет ему запрещено посещать места проведения спортивных и массовых мероприятий, а также принимать в них участие. Нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также без уведомление отдела полиции покидать пределы Скопинского района.

Адвокат Игорь Ким в беседе с «360» заявил, что Мохов тем, что сразу не отправился в регион пребывания, действительно нарушил условия административного надзора. Он пояснил, что при выходе из колонии Мохов получил на руки предписание прибыть к своему месту жительства к определенному сроку.

«Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, в самой гуще событий, на ток-шоу», — заявил адвокат. Он подчеркнул, что есть исключения, когда лицо не пребывает в срок под административный надзор, но каждый раз причина должна быть уважительной. В случае Мохова это не так.

По словам адвоката, после прибытия в свой родной город бывшему заключенному нужно в течение трех дней встать на учет в органах внутренних дел.

Еще одним нарушением освобожденного заключенного Игорь Ким назвал само участие в ток-шоу.

«Если в решении суда говорится о местах общего пользования, о местах скопления людей, а в данном случае есть зрители на передачах, сейчас ограничения они сняли, залы непустые. То есть он нарушает, и такое уклонение тоже грозит ему наказанием», — пояснил адвокат.

Следить за исполнением административного надзора должна уголовная инспекция или отдел полиции, где Мохов обязан отмечаться. Если нарушения подтвердятся, то в мировой суд направят постановление. Но за первое нарушение скопинскому маньяку грозит только штраф.

Если же в течение последующих шести лет он снова допустит нарушение, то он попадет под статью 314 Уголовного кодекса России. Там наказание подразумевает или обязательные работы до 240 часов, исправительные работы до двух лет, либо реальный срок до года.

Виктор Мохов в 2000 году похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет, которых удерживал в специальном бункере четыре года. После ареста суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

В среду, 3 марта, срок отбывания наказания Мохова закончился и он вышел на свободу под административный надзор, под которым останется на ближайшие шесть лет.