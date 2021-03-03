Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Спортивный комментатор Юрий Розанов умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал Моссаковский на своей странице в Twitter.

Пользователи начали оставлять свои соболезнования в комментариях к этой записи и вспоминать теплыми словами Розанова. Информации о причине смерти комментатора нет, но известно, что в январе 2019 года ему диагностировали рак.

«Не думаю ни про какую пенсию, вы что! Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет. Хочу трудиться дальше!» — заявил Розанов в интервью «Матч ТВ» летом прошлого года.

Юрий Альбертович Розанов ушел на 60-м году жизни. Он родился 12 июня 1961 года в Подмосковье. Карьеру комментатора начал в 1996 году на «НТВ-Плюс». Розанов работал на футбольных и хоккейных матчах. Был болельщиком ЦСКА. В последние годы он практически не появлялся в телевизионном эфире из-за болезни.