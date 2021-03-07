UFС организует реванш Яна и Стерлинга

Россиянин Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг поборются за пояс чемпиона в легчайшем весе в повторном поединке. Об организации матча-реванша объявил глава UFC Дэйна Уайт.

«Да, мы организуем реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Сделаем это так быстро, как сможем», — привел его слова ТАСС.

Бой в легчайшем весе между Стерлингом и Яном прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259. Судьи остановили бой в ходе четвертого раунда. Россиянин нанес американцу запрещенный удар коленом в голову, когда тот лежал в октагоне. Бой остановили, американца объявили победителем. А россиянин не получит денег от платных трансляций боя.

Петр Ян извинился за запрещенный удар на турнире UFC. Боец Артем Тарасов посчитал решение судей, которые дисквалифицировали россиянина, очень жестким. Обычно в таких случаях дают желтую карточку и бой продолжается. Поэтому он считает, что восстановить справедливость поможет реванш.

Петр Ян проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах числятся 15 побед и два поражения. На счету Стерлинга 20 побед и три поражения.