Кремль назвал новые санкции ЕС и США вмешательством в дела России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкционные ограничения абсолютно неприемлемыми. Они, по его мнению, вредят отношениям с США и ЕС.

«Они являются ничем иным, как вмешательством во внутренние дела России. <…> В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Накануне стало известно, что под санкции со стороны США попали семь высокопоставленных лиц России и несколько организаций. В списке, опубликованном на сайте американского Минфина, оказались глава ФСБ Александр Бортников, руководитель ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Кроме них, под санкциями оказались 27-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ, 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт ведомства, ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии».

Также американская сторона запретила предоставление России кредитов и внесла ее в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий.

В российском МИДе призвали Вашингтон не играть с огнем. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что мириться с ограничениями Москва не намерена.