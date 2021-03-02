ЕС ввел новые санкции против России. В списке 4 имени

ЕС официально ввел новые санкции против России. Под ограничения попали четыре человека. Список опубликован в официальном журнале Евросоюза.

Санкции введены против генпрокурора Игоря Краснова, председателя СК Александра Бастрыкина, главы Росгвардии Виктора Золотова и начальника ФСИН Александра Калашникова.

Согласно положению, ограничения ввели в связи с нарушениями прав человека и злоупотреблениями своими полномочиями.

Это новая санкционная система, которую Евросоюз создал в декабре прошлого года. Тогда совет ЕС уточнял, что в «черные списки» попадут организации и лица, которые сочтут виновными в геноциде, преступлении против человечности, в нарушениях и злоупотреблении властью в области прав человека, за пытки, рабство, внесудебные казни, убийства, произвольные аресты и задержания.

Отличительной чертой нового механизма является то, что санкции могут наложить на гражданина любой страны, если его сочтут виновным в совершении преступлений на родине. При этом под ограничения человек попадет вне зависимости от того есть ли уже введенные санкции против его страны или нет.



Сами рестрикции предполагают полную заморозку активов участников санкционного списка на территории Евросоюза, а также запрет на въезд на территорию стран ЕС.