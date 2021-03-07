«Должен быть реванш»: боец Тарасов оценил справедливость дисквалификации Петра Яна на турнире UFC

Решение судей, которые дисквалифицировали Петра Яна после запрещенного удара, очень жесткое. Обычно в таких случаях дают желтую карточку и бой продолжается. Восстановить справедливость поможет реванш. Таким мнением об исходе поединка Яна и Стерлинга с «360» поделился боец Артем Тарасов.

«Обычно выносится предупреждение, желтая карточка, и в итоге спортсмен дерется дальше. В целом, конечно, обидное поражение, потому что все видели, что Петр Ян был чуть-чуть выше своего соперника во всех уровнях, аспектах борьбы и так далее. Был посильнее, но дисквалификация есть дисквалификация. Я думаю, что здесь должен быть обязательно реванш», — заявил Тарасов.

Собеседник объяснил, что за запрещенный удар дисквалифицируют, если получивший его спортсмен не может продолжать бой.

Россиянин Петр Ян не смог защитить чемпионский пояс в легчайшем весе во время боя в рамках турнира UFC с американцем Алджамейном Стерлингом. Его дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову. Победу присудили спортсмену из США.

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что дисквалификацию Яна запланировали заранее. По его словам, наш боец лишился чемпионского пояса, потому что «попал в сети, которые сплел глава UFC Дэйна Уайт».