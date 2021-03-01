Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства России

С 2017 года Twitter не удалил 2862 материала с запрещенной в России информацией. За нарушение нашего закона социальной сети грозит штраф до восьми миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Роскомнадзора.

По данным ведомства, с платформы Twitter не удалили 2336 материалов про способы совершения самоубийств и с призывами к суициду, 352 материала с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 174 — про способы изготовления и приема наркотиков.

«Нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до восьми миллионов рублей», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В пресс-службе отметили, что за повторное правонарушение сумма штрафа возрастает до одной пятой годовой выручки компании.

В январе турецкие власти запретили Twitter заключать рекламные контракты, пока соцсеть не откроет свои представительства в стране. Санкции коснулись еще Periscope и Pinterest.