«Раздавить не жалко»: Путин жестко высказался о склоняющих детей к суициду в Сети

Президент России Владимир Путин не стал сдерживать эмоции, когда в разговоре с волонтерами в Кремле встал вопрос склонения детей к самоубийству в интернете. Глава государства назвал людей, которые зарабатывают на этом деньги, ублюдками и букашками, «которых раздавить не жалко».

«Одно дело, когда сидит в интернете — такой крутой. <…> И он выстраивает такую целую концепцию, подводя к этому (суициду — прим. ред.). Как только полиция зашла — в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете. Букашка, раздавить его не жалко», — выразил свое отношение к таким людям Путин.

Он возмутился, что на этом преступники еще и умудряются зарабатывать.

Накануне на расширенном заседании коллегии МВД России российский лидер призвал полицию жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, чтобы никто из провокаторов не остался безнаказанным. Он добавил, что правоохранители должны активно мониторить интернет и тем самым уберегать подростков от вовлечения в незаконные дела.