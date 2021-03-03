«Он мужественно сражался»: жена Розанова рассказала о его борьбе с раком

Комментатор Юрий Розанов долго боролся с онкологическим заболеванием. Его жена Жанет Агеева рассказала «360» о борьбе мужа с болезнью.

«Это была долгая борьба, долгий путь. Он очень мужественно сражался», — сказала Жанет Агеева «360».

Она сообщила, что прощание с комментатором пройдет 3 марта в зале гражданской панихиды при морге в больнице на улице Маршала Тимошенко.

Юрий Розанов умер 3 марта после двух лет борьбы с раком. Ему было 59 лет. В одном из интервью в прошлом году он рассказал, что о болезни узнал в январе 2019 года. Первый курс лечения он проходил в Корее, где ему и поставили окончательный диагноз: рак легкого и метастазы в голове. Комментатор добавил, что лечили его в Корее химиотерапией и облучением. Тогда он нашел общий язык с профессором-пульмонологом, который его вел.

В последнее время Розанов из-за болезни практически не появлялся в телевизионном эфире.