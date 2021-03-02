США ввели санкции против трех российских научно-исследовательских организаций, запретили предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями и внесли РФ в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий.

Минфин США ввел санкции против Государственного НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), а также ФГБУ «27 Научный центр» и 33-й центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны РФ, сообщило РИА «Новости».

В санкционный список также попали глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, Павел Попов и начальник управления президента Андрей Ярин.

Также Россия попала в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, частичное исключение будет сделано в космической сфере, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Его сообщение распространил Госдеп.

В заявлении отмечается, что при этом экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода.

Еще одним санкционным введением стал запрет на предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе Экспортно-импортным банком США.

В рамках санкции США также прекращают оказание помощи России. Исключение составляет только срочная гуманитарная помощь, отметили в Госдепе.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, трансляция которого ведется в Twitter Белого дома, заявила, что США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, хотя считают их вызовом.

Псаки также указала на то, что объявление о новых санкциях было сделано в координации с Евросоюзом, однако Штаты не воспринимают эти ограничения «как способ решения всех проблем». Пресс-секретарь Белого дома отметила, что администрация США «продолжает процесс по рассмотрению возможности предпринять новые ответные шаги в ответ на действия России».

При этом Псаки назвала хорошим примером сотрудничества взаимодействие Москвы и Вашингтона по продлению ДСНВ.