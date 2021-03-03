TikTok раскрыл метод борьбы с призывами к самоубийству

Социальная сеть TikTok удаляла и продолжает удалять ролики, которые призывают к суициду или причинению себе вреда. Алгоритмы платформы блокируют и хештэги, которые призывают к опасным для жизни челленджам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества и блокируем соответствующие хештеги, для того чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах», — приводит агентство текст заявления TikTok.

В компании подчеркнули, что борьба с подобным контентом не прекращается. Тем, кто ищет что-то на тему суицида, социальная сеть предлагает специальные ресурсы поддержки и телефон доверия. Руководство компании обратилось к пользователям с призывом жаловаться на видео с неприемлемым содержанием.

В сентябре прошлого года в рекомендации TikTok попал ролик с суицидом, который никак не могли удалить с платформы. На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что в соцсети начали распространять видео, которые призывали подростков покончить с собой. Ведомство заблокировало эту волну.