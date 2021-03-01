Адвокаты Саркози будут обжаловать судебное решение

Защита бывшего президента Франции Николя Саркози, которого сегодня осудили на три года тюрьмы, будет обжаловать вынесенное решение. Политик не признает себя виновным.

Бывший президент Франции Николя Саркози планирует подать апелляцию на приговор парижского суда, который приговорил его к трем годам лишения свободы (два условно и один год тюремного заключения) по делу о коррупции. Об этом рассказала в понедельник его юрист Жаклин Лаффон, передал ТАСС.

«Мы намерены подать апелляцию на это решение, президент решительно выступает против выдвинутых в его отношении обвинений. Мы не понимаем этот приговор и возмущены им», — заявила она.

Лаффон отметила, что ее подзащитный продолжает сохранять спокойствие и настроен крайне решительно в том, чтобы доказать свою невиновность. Она подытожила, что считает решение суда «чрезмерно суровым» и «абсолютно необоснованным».

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози получил три года тюрьмы, один из которых реальный, а два условные. Его признали виновным в коррупции.

Саркози стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный тюремный срок. Прокуратура просила для бывшего главы государства четыре года лишения свободы, два из которых должны были стать условными.

Бывший глава Французского государства шесть лет назад стал фигурантом так называемого «дела о прослушке».

По данным следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь бывшему судье Конституционного суда Жильберу Азиберу получить должность в Монако. В качестве платы за покровительство он хотел получить конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования своей предвыборной кампании компанией L’Oreal. В качестве доказательств виновности Саркози следователи предоставили записи перехваченных телефонных разговоров.

Адвокат Жаклин Лаффон уверена, что это дело против Николя Саркози сфабриковано. По ее словам, его построили на «ложных основаниях».

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