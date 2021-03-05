Киркоров показал клип участницы из Молдавии для «Евровидения»

Певец Филипп Киркоров презентовал музыкальный клип своей подопечной Натальи Гордиенко. Исполнительница поедет на «Евровидение» от Молдавии с песней Sugar («Сахар»).

Киркоров показал клип своей подопечной в Москве. Позже ролик появился в официальном YouTube-канале «Евровидения». Меньше чем за день видео посмотрели более 34 тысяч пользователей. Клип собрал более трех тысяч лайков и почти тысячу комментариев.

Многие пользователи отметили, что песня Гордиенко им понравилась, а у некоторых она вовсе засела в голове. Не обошлось и без обсуждения самого клипа.

«Рожки мороженого будут преследовать меня во сне», — пошутил комментатор.

«Молдавия вернулась в финал и снова покажет нам, что Молдавия — одна из лучших стран на „Евровидении“», — написал один из зрителей.

«Румыния желает удачи», — пожелал подписчик.

Киркоров сообщил, что будет работать с молдавской певицей в январе 2021 года. Тогда он анонсировал выход песни Sugar. Певец подчеркивал, что вместе со своей командой подготовит «сладкую премьеру», которая удивит на конкурсе.