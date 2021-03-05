«Мы их скоро порадуем»: МИД России анонсировал ответ на санкции США

Новые американские санкции против России не останутся без ответной реакции Москвы. В министерстве иностранных дел сейчас прорабатывают ответ Вашингтону.

«Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы… Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

2 марта в Белом доме объявили о дополнительных ограничениях против России. В санкционные списки попали глава ФСБ Александр Бортников, руководитель ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. Ограничения коснулись и трех наших научно-исследовательских институтов.

После новости о санкциях курсы доллара и евро выросли больше, чем на рубль. Сейчас российская национальная валюта начала постепенно восстанавливаться.