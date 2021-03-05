СМИ назвали возможный гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоу

Скопинский маньяк Виктор Мохов мог получить около трех миллионов рублей за участие в ток-шоу. Он недавно освободился после 17-летнего заключения за похищение и изнасилование двух девушек.

На федеральном канале может выйти передача, в которой примет участие 70-летний Виктор Мохов. Telegram-канал «Комсомольской правды» опубликовал информацию о размере возможного гонорара со ссылкой на источники.

«Виктор Мохов, который должен был после освобождения поехать к месту прописки в Скопин, уже сутки не выходит на связь. Его адвокат Игорь Ким заявил, что после освобождения его клиент оказался в столице, в самой гуще событий, на ток-шоу», — сообщило издание.

На какую именно передачу пригласили Мохова, не уточнили.

Мохов после выхода из колонии должен был прибыть на постоянное место жительства не позднее 4 марта и встать на учет в органе внутренних дел в течение трех рабочих дней после освобождения. Если скопинский маньяк отправился в Москву, то он нарушил условия административного надзора, рассказал «360» его адвокат.

Суд запретил Мохову следующие шесть лет посещать места массовых и спортивных мероприятий и участвовать в них, выходить из дома после 22:00 и покидать пределы Скопинского района, не уведомив полицию.