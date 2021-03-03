Освобожденный скопинский маньяк останется под административным надзором

Отбывший срок наказания в колонии Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, следующие шесть лет проведет под административным надзором. Как сообщила пресс-служба МВД по Рязанской области, соответствующее решение принял суд по иску руководства колонии.

Следующие шесть лет Виктору Мохову нельзя посещать места проведения спортивных и массовых мероприятий, а также участвовать в них. Ему запретили покидать свой дом с 22:00 до 6:00 за исключением случаев, когда ему нужно на работу. Без разрешения полиции Мохов не сможет покинуть пределы Скопинского района. Также два раза в месяц он должен приходить для регистрации в местный отдел полиции.

При вынесении решения суд учел сведения о личности Мохова, опасности совершенных им преступлений и его поведении в колонии.

Виктор Мохов в 2000 году похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет. Следующие четыре года он удерживал их в подвале своего дома в Скопине. В 2005 году суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

В среду, 3 марта, срок отбывания наказания Мохова закончился и он вышел на свободу и отправился в Скопин. Жители города не исключили, что спокойной жизни у отбывшего наказание маньяка может не быть.