Названа причина пожара в акватории Оби

Причиной возникновения огня на Оби стал пропуск большого объема легких углеводородов, речь идет о продуктах переработки нефтяного газа и газового конденсата. В результате произошло кратковременное возгорание части сырья. Об этом сообщила пресс-служба компании «СибурТюменьГаз».

В настоящий момент участок локализован. Все оставшееся сырье утилизируют через специальные амбары дожига, чтобы очистить трубопровод. В компании пояснили, что он протянут от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до Южно-Балыкского газоперерабатывающего завода.

Компания находится на связи с региональным управлением Росприроднадзора. Рисков для населения и окружающей среды нет.

Внимание на пожар на Оби обратила внимание глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На своей странице в Instagram она опубликовала видео. Она предположила, что причиной стала авария на подводном трубопроводе.

Глава ведомства отметила, что что сотрудники регионального управления внимательно следят за ситуацией. В ближайшее время они прибудут на место, чтобы установить причины возникновения огня и оценить вред, который причинен экологии.