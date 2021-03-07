«Поплатился за это»: Петр Ян извинился за запрещенный удар на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Петр Ян извинился перед своим соперником, американцем Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар в ходе титульного поединка. Слова раскаяния он оставил в Twitter.

«Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Стерлингу. Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за это», — написал спортсмен.

Поединок в легчайшем весе между 31-летним Стерлингом и 28-летним Яном состоялся в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259. Судьи остановили бой в ходе четвертого раунда после того, как россиянин нанес американцу запрещенный удар коленом в голову. В то время Стерлинг находился в лежачем положении. Американца объявили победителем.

Ян потерпел первое поражение в UFC и упустил пояс чемпиона в легчайшем весе до 61,2 килограмма.

Стерлинг признался, что не ожидал удара от Яна. Теперь россиянин не получит денег от платных трансляций боя. Промоутер Владимир Хрюнов назвал дисквалификацию спортсмена запланированной.

Ян получил звание чемпиона UFC 12 июля 2020 года, обыграв техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо.