Армения не станет участвовать в Евровидении

Евровидение в этом году осталось без исполнителя из Армении. Страна решила не участвовать в конкурсе. Официальное заявление появилось на странице Общественного телевидения Армении в Facebook.

«В этом году Армения не примет участия в международном конкурсе Евровидение. Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с достойным представлением на песенном конкурсе», — пояснило Общественное телевидение.

Под «произошедшими событиями» подразумевается конфликт в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Армения и Азербайджан боролись за территории этого региона. Военные действия закончились подписанием трехстороннего договора в ноябре прошлого года.

Одним из условий мира было то, что Армения передаст под контроль Азербайджана несколько спорных территорий Нагорного Карабаха. Оппозиция республики выступила против этого шага. На улицы Армении вышли люди с требованиям отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который пошел на договор с Азербайджаном и Россией.

В конце февраля Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер потребовал от военных заниматься своим делом и не лезть в политику. Также он попросил президента Армена Саркисяна отправить в отставку начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна. Однако глава государства отказался это сделать.

Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах в мае.