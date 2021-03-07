«Меня лишили всего»: Петр Ян остался без части денег из-за запрещенного приема на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян не получит денег от платных трансляций боя с американцем Алджамейном Стерлингом. Все из-за дисквалификации за запрещенный прием.

Россиянин нанес удар коленом в партере, за что и был наказан. Данный удар подразумевает, что хотя бы один из соперников должен находиться в положении лежа или стоять на коленях. В четвертом раунде Ян лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в самой легкой весовой категории до 61,2 килограмма, о чем он рассказал ТАСС.

«Меня лишили всего, процентов от платных трансляций, титула, всего», — заявил Ян.

Стерлинг начал бой с активных атак. К середине первого раунда Ян провел несколько успешных ударов и вывел противника из равновесия. К третьему раунду россиянин полностью завладел ситуацией. В четвертом раунде Ян ударил Стерлинга коленом в голову из неправильной позиции. За этим последовали судейские меры.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, выиграв техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Это был первый бой россиянина в ранге чемпиона. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения. Прервалась серия из семи побед Яна в UFC. На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.

Ранее Американское антидопинговое агентство (USADA) заставило пройти допинг-тест российского чемпиона UFC Петра Яна. Спортсмен сдавал анализы за несколько часов до поединка. Об этом сообщили в команде бойца.