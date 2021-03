Россиянам предложили выбрать артиста на Евровидение. Но к голосованию уже есть вопросы

Первый канал объявил, что участника для музыкального конкурса Евровидение в этом году выберут путем зрительского голосования. Анонс будущего шоу прошел в эфире поздним вечером в понедельник 1 марта. Национальные отборы в странах, которые участвуют в конкурсе, проходят в несколько этапов и занимают не один месяц. Но в России решили ограничиться одной неделей, чтобы определиться с кандидатом на конкурс.

Национальный отбор

Россия принимала участие в конкурсе «Евровидение» 21 раз и только шесть раз устраивала национальный отбор для выбора исполнителя и песни с участием зрителей.

В последний раз национальный отбор проводили в 2012 году. Тогда победил коллектив «Бурановские бабушки» с песней Party for Everybody. С этой песней группа одержала победу в полуфинале и заняла второе место в итоговом зачете.

Первый национальный отбор на Евровидение в России прошел в 2005 году. Как рассказал «360» музыкальный критик Сергей Соседов, тогда не обошлось без подтасовок. Эксперт напомнил, что тогда конкурс транслировался по Первому каналу. Кандидаты на участие в музыкальном конкурсе прошли три полуфинала, в каждом из которых определялись три победителя, которые выходили в финал, где итоговое решение принимали зрители.

Фаворитами конкурса были 23-летний Дима Билан с песней Not That Simple и победительница реалити-шоу «Фабрика Звезд — 5» Наталья Подольская с композицией Nobody Hurt No One.

«Мне тогда позвонил Юра Айзеншпис (первый продюсер Димы Билана — прим. ред.) и сказал, голосуй за Билана. Я конечно согласился, потому что песня была прекрасная. Дима тогда шел на первом месте и мы все очень за него радовались», — вспомнил первый национальный отбор Сергей Соседов.

Он уточнил, что тогда зрители голосовали по телефону. У каждого из участников был свой номер, который отличался на одну последнюю цифру. По словам критика, когда он набрал номер за понравившегося ему исполнителя, то в ответ услышал короткие гудки, словно там было занято. Но, посчитав, что его голос зачли, он положил трубку.

«Дима лидировал после своего прекрасного выступления. Но на последних минутах голосования его разрыв в Наташей Подольской все меньше и меньше, а на последних секундах она его обходит. В итоге Билан — второй, а Подольская едет на Евровидение», — рассказал Сергей Соседов.

По его словам, после завершения шоу ему снова позвонил Юрий Айзеншпис, который рассказал ему, что звонил голосовать за своего подопечного все время пока шел эфир, но там постоянно было занято, поэтому голоса никто засчитывал, а все это оказалось фикцией.

«Он возмущался, что это все показуха, что это все бесчестно. Он заявил, что у него просили взятку в 300 тысяч евро за участие в Евровидение, но он отказался», — рассказал критик. Соседов отметил, что если бы не рассказ Айзеншписа, то он так до конца и был уверен, что Подольская смогла обойти Билана.

Летом 2005 года Юрий Айзеншпис скончался. Наталья Подольская заняла на Евровидение 15-е место. Дима Билан поехал на музыкальный конкурс от России на следующий год, где стал вторым в общем зачете.

«Телевизионное голосование — это хорошо, но будет ли оно честным и будут ли работать телефонные линии — это большой вопрос», — подытожил свой рассказ Сергей Соседов.

Неожиданный отбор

Объявление о национальном отборе за неделю до его начала со стороны Первого канала выглядит, как минимум, странно. Таким мнением с «360» поделился музыкальный редактор «МК» Артур Гаспарян. Он отметил, что все разговоры о том, какая форма голосования правильная вести еще рано, так как пока еще ничего не произошло.

«Посреди ночи вся страна неожиданно узнала, что у нас через несколько дней начнется национальный отбор на Евровидение. Такого не происходит ни в одной другой стране, участвующей в конкурсе», — заявил он.

Эксперт напомнил, что сам процесс национального отбора прежде всего публичен и занимает несколько недель, когда группы или исполнители представляют свои песни. Все обсуждают сначала лонг-лист, потом шорт-лист и участников, которые прошли в финал.

У нас не ничего кроме рекламного ролика, неожиданно возникшего на Первом канале, о том, что 8 марта мы вдруг будем выбирать участника на Евровидение. Из кого мы будем выбирать, кто эти участники, откуда они появились, как они появились — совершенно ничего не понятно Артур Гаспарян музыкальный редактор «МК».

Эксперт напомнил, что как и на самом конкурсе, так и в национальных отборах голосуют зрители и профессиональное жюри.

«Они голосуют по разному, потому что восприятие музыки болельщиками и поклонниками тех или иных артистов, оно другое, чем у профессионалов. Именно баланс этих оценок и сохраняет интригу, кто станет победителем», — пояснил музыкальный редактор.

Он напомнил, что последние несколько лет отбор представителя на Евровидение проходил в закрытом режиме. Но у многих возникали вопросы: кто эти судьи и почему они одни определяют артиста, который будет представлять страну?

«В этом году, хотя бы намерение устроить зрительское голосование даст национальному отбору медийную интригу. Так что с этой точки зрения это очень положительный и позитивный момент», — оценил идею Первого канала Артур Гаспарян.

Он не исключил, что с голосованием возможны махинации. Но в этом случае все зависит от воли организаторов. Готовы ли они будут пойти на честный подсчет зрительских голосов или это будет только ширма сейчас сказать невозможно. Музыкальный критик предложил дождаться 8 марта и посмотреть, чем все закончится.