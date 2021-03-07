Повторное возгорание на Оби исключили в «СибурТюменьГазе»

Повторное возгорание в акватории реки Обь в районе Нижневартовска исключено. С таким заявлением выступил генеральный директор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков.

Участок газопродуктопровода построили в 2001 году. Экспертизу промышленной безопасности провели в 2020-м с использованием современных методов.

«На данном участке дефектов по результатам экспертизы не обнаружено, предписаний надзорных органов не выносилось», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «СибурТюменьГаз».

Компания работает в штатном технологическом режиме.

«Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода», — отметил Тепляков.

Специалисты «СибурТюменьГаза» утилизируют оставшиеся продукты газопереработки в отсеченном участке резервной нитки газопродуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ.

Площадь горения значительно снизилась, написал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС ХМАО. Возгорание проявляется отдельными очагами.

Пожар произошел на подводном продуктопроводе АО «СибурТюменьГаз» Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ в акватории реки Обь в районе Нижневартовска 6 марта. Причина — пропуск широкой фракции легких углеводородов. Населению и окружающей среде ничего не угрожает. Пострадал один человек. Он получил ожоги, но от госпитализации отказался.