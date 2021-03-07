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    07 марта 2021, 11:26

    Повторное возгорание на Оби исключили в «СибурТюменьГазе»

    Алена Макаренко

    Повторное возгорание в акватории реки Обь в районе Нижневартовска исключено. С таким заявлением выступил генеральный директор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков.

    Участок газопродуктопровода построили в 2001 году. Экспертизу промышленной безопасности провели в 2020-м с использованием современных методов.

    «На данном участке дефектов по результатам экспертизы не обнаружено, предписаний надзорных органов не выносилось», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «СибурТюменьГаз».

    Компания работает в штатном технологическом режиме.

    «Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода», — отметил Тепляков.

    Специалисты «СибурТюменьГаза» утилизируют оставшиеся продукты газопереработки в отсеченном участке резервной нитки газопродуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ.

    Площадь горения значительно снизилась, написал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС ХМАО. Возгорание проявляется отдельными очагами.

    Пожар произошел на подводном продуктопроводе АО «СибурТюменьГаз» Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ в акватории реки Обь в районе Нижневартовска 6 марта. Причина — пропуск широкой фракции легких углеводородов. Населению и окружающей среде ничего не угрожает. Пострадал один человек. Он получил ожоги, но от госпитализации отказался.