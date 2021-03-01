Экс-президента Франции Саркози отправили в тюрьму на год

Экс-президент Франции Николя Саркози получил три года тюрьмы, один из которых реальный, а два условные. Его признали виновным в коррупции. Об этом сообщило агентство AFP в Twitter.

Саркози стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный тюремный срок. Прокуратура просила для бывшего главы государства четыре года лишения свободы, два из которых должны были стать условными.

Бывший глава Французского государства шесть лет назад стал фигурантом так называемого «дела о прослушке».

По данным следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь бывшему судье Конституционного суда Жильберу Азиберу получить должность в Монако. В качестве платы за покровительство он хотел получить конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования своей предвыборной кампании компанией L’Oreal. В качестве доказательств виновности Саркози следователи предоставили записи перехваченных телефонных разговоров.

Адвокат Жаклин Лаффон уверена, что это дело против Николя Саркози сфабриковано. По ее словам, его построили на «ложных основаниях».