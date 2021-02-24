«Добрый дедушка» скоро выйдет на свободу. История скопинского маньяка

Известный всей России как «скопинский маньяк» житель Рязанской области Виктор Мохов 3 марта выйдет на свободу. Он отсидел в тюрьме 17 лет за то, что почти четыре года удерживал и насиловал двух несовершеннолетних, 14 и 17 лет, девочек. Их он похитил в Рязани в 2000 году, подлив обеим снотворное.

Последняя прогулка

Девочки в Рязани пропали 30 сентября 2000 года. Елена Самохина хотела позвать погулять старшую сестру Кати Мартыновой, но той не оказалось дома. Девушка с радостью согласилась на предложение.

Виктор Мохов со своей сообщницей Еленой Бадукиной (которая притворилась мужчиной) увидел девушек, когда они шли к остановке и предложил подвезти. В салоне они подпоили подружек алкоголем с подсыпанным снотворным. Пришли в себя они уже в доме Мохова в Скопине. Мужчина загнал их в бункер под сараем на участке, где они провели три года и семь месяцев.

Преступник был очень осторожен и даже не помогал своей наложнице при родах. Он сбросил в подпол медицинский справочник.

«Он открыл люк бункера и туда кинул эту книгу, крикнув Лене: „Сама родишь“», — рассказывала позже Екатерина, которой пришлось принять двух детей. На момент освобождения Елена была беременна третьим ребенком, который родился мертвым. Первых детей Мохов увез в Скопино и подбросил в подъезды жилых домов.

Девочкам было не на что надеяться, но они не теряли веру и строили планы по освобождению.

Елена Бадукина. Источник фото: YouTube

«Например, мы планировали накалить растительное масло в сковороде, и, когда придет наш мучитель, брызнуть ему в лицо кипящую жидкость, а потом — огреть его этой посудиной по голове. Мы даже несколько раз ставили сковородку на электрическую плитку, услышав его шаги наверху, но осуществить до конца задуманное так и не решались», — позже поделилась Екатерина.

Получить свободу им помог случай. Мохов сдавал комнату студентке медицинского колледжа. Он предупредил Катю, что возьмет ее с собой в гости к девушке и представит своей племянницей. Попав в дом, она выждала момент, вынула из пучка волос заранее написанную записку, и спрятала ее в подкассетник.

«Виктор мне не дядя. Он нас держит в подвале с сентября 2000 года. Он нас и тебя может убить. Отнеси записку в милицию», — было в ней сказано.

Обнаружив послание, жилица Мохова немедленно обратилась в полицию. С большим трудом следователям удалось надавить на преступника, и он указал им, где находятся девушки. Вход в подземелье был так хорошо замаскирован, что оперативники сами не сумели его найти. Девушек выпустили из подземелья 4 мая 2004 года.

Жизнь после

Перед освобождением мучителя Екатерина Мартынова рассказала RT, что 17-летний срок считает недостаточным наказанием для Мохова. Она считает, что он не раскаялся и не считает себя виноватым.

«На суде он сильно удивился, что ему так много дали, мол, он же никого не убивал. Рассчитывал отсидеть лет пять и все», — поделилась она.

Екатерина сообщила, что маньяк писал ей из тюрьмы и обвинил во лжи во время следствия. Он пообещал, что, когда выйдет, всем расскажет, как было на самом деле.

Екатерина смогла оправиться от пережитого ужаса. Она в третий раз замужем, у нее двое детей. Она не общается с Еленой, хотя очень бы хотела узнать, как у нее дела. Общая знакомая рассказала ей, что Елена живет в Австралии и счастлива, преподает английский.

«Думаю, что Лене было намного тяжелее, чем мне. Она не понимала, что делать, такая психологическая травма осталась на всю жизнь. Представьте — родить троих детей от такого ужасного человека. Но это же все равно твои дети, они ни в чем не виноваты», — призналась Екатерина.

Она рассказала, что дети пока не знают о кошмарной ситуации, в которой оказалась их мать.

«Дети не знают о моей истории. Наверное, рано или поздно это произойдет, но мне бы, пожалуй, этого не хотелось», — сообщила женщина.

Журналистам сайта kp.ru удалось связаться с Виктором Моховым по Сети перед его освобождением. В переписке с фейкового аккаунта он заявил, что считает себя «добрым, порядочным дедушкой», и утверждает, что с девушками у него были хорошие, вежливые отношения. Мохов нехотя признался, что секс, конечно, был против воли.

Маньяк заявил, что использовал обеих как наложниц, но Катю любил. Он посетовал, что рабыни в показаниях «нагородили лишнего». Мол, бить девушек у него не поднялась бы рука. Более того, убивать он их не собирался.

«Разве я мог убить таких лапочек. Лена часто спрашивала, когда отпущу. Я отвечал: „Не тереби мне душу, рано или поздно сами сбежите“. Накаркал», — сообщил Мохов.

Он утверждает, что очень сожалеет о том, что совершил, но вернуть назад уже ничего нельзя.