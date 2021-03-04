Обвиняемого в убийстве семьи пермского школьника взяли под стражу

Следователи предъявили обвинение в убийстве отца, матери и сестры 16-летнему школьнику из пермского поселка Октябрьский. В связи с тяжестью совершенного преступления суд постановил взять его под стражу. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка СК.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело, по которому проходит молодой человек, завели по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью». В ходе допроса юноша дал признательные показания.

Обвиняемому подростку назначали проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Издание «Пермь Онлайн» сообщило, что судья Октябрьского районного суда при вынесении решения по ходатайству следователей заявил, что тяжесть преступления и знакомство обвиняемого со свидетелями не позволяют отправить его под домашний арест. Также суд учел, что после совершения преступления юноша сбежал в другой регион.

В следственном изоляторе обвиняемый подросток останется на один месяц и 28 дней.

Убийство семьи в поселке Октябрьский произошло вечером в понедельник, 1 марта.

По данным следствия, подросток топором зарубил мать, отца и младшую сестру. После этого он нашел такси и уехал из Пермского края. Как сообщило Ura.ru, поймали беглеца в Екатеринбурге.

Изначально следователи подозревали в преступлении главу семьи. Лицо трупа оказалось настолько изуродовано, что сначала установить его возраст не смогли. После задержания юноша признался, что пошел на убийство родных из-за конфликтов в семье.