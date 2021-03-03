Первый канал выбрал певцов для отбора на «Евровидение»

Россияне 8 марта смогут выбрать музыканта, который представит страну на «Евровидении». Первый канал уже составил список певцов, получивших право побороться за возможность поехать на конкурс.

«Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится — пусть решают наши зрители», — привел ТАСС слова генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

В 2020 году на «Евровидение» должна была отправиться группа Little Big. Проведение международного конкурса отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому музыканты не смогли представить Россию. Но Эрнст отметил, что группа будет участвовать 8 марта в народном отборе. Трансляция голосования пройдет в 20:00 в прямом эфире Первого канала.

«Евровидение-2021» должно пройти в Нидерландах с 18 по 22 мая. Музыканты будут выступать в концертном зале Ahoy, а слоганом конкурса выбрали призыв «Откройся». Организаторы международного песенного конкурса решили провести мероприятие в урезанном формате. Это связано с мерами против распространения коронавируса.