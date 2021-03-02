США раскрыли имена россиян, попавших под новые санкции

США 2 марта официально ввели новые санкции против России. Под ограничениями оказались семь человек и несколько организаций.

В список, опубликованный на сайте американского Минфина, попали глава ФСБ Александр Бортников, руководитель ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Кроме них, под санкциями оказались 27-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны РФ, 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт ведомства, ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии».

По данным издания Politico, США также ограничили экспорт компонентов, которые могут быть использованы для производства биологического или химического оружия.

Евросоюз 2 марта ввел персональные санкции против генерального прокурора России Игоря Краснова, главы СК РФ Александра Бастрыкина, начальника Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.