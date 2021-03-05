Адвокат обвиняемого в убийстве семьи пермского школьника назвал мотив нападения

Подросток из Пермского края убил свою семью из-за постоянных оскорблений. Адвокат школьника Сергей Ладин в беседе «360» предположил, что парень сорвался.

«Постоянные оскорбления, упреки со стороны мамы и папы, что он пропускает уроки. Это послужило 1 марта последней каплей. В день убийства они снова начали его заставлять учиться, ходить в школу. Ему это не понравилось. Сорвался. Видимо, произошел нервный срыв», — сообщил адвокат.

В день убийства мама подростка проверила через электронный дневник его пропуски и оценки. Она начала ругать сына. По словам адвоката, именно это могло его обидеть.

«Родители требовали от него постоянных успехов в учебе. По состоянию здоровья он, видимо, пропускал занятия, родители об этом знали, но тем не менее ругали за пропуски», — добавил защитник.

По словам адвоката, психолого-психиатрическая экспертиза будет назначена в любом случае, потому что он подросток. После заключения психиатра можно будет говорить о вменяемости школьника.

«По мальчику видно, что он осознал, раскаялся и жалеет, что так произошло», — отметил адвокат.

Сергей Ладин не знает, общались ли с ним до этого бабушка и дядя. К адвокату никто не обращался. Он предположил, что родственники пока не интересуются жизнью мальчика из-за похорон, которые пройдут в пятницу, 5 марта.

Убийство семьи в поселке Октябрьский Пермского края произошло вечером 1 марта. По данным следствия, подросток топором зарубил мать, отца и младшую сестру. После этого он на такси уехал из Пермского края. Как сообщило Ura.ru, поймали беглеца в Екатеринбурге.

Изначально следователи подозревали в преступлении главу семьи. Лицо трупа оказалось настолько изуродовано, что сначала установить его возраст не смогли. После задержания юноша признался, что пошел на убийство родных из-за конфликтов в семье.