ДТП с детьми на Ставрополье, конфликт Киргизии и Таджикистана, обращение губернатора Подмосковья. Неделя в фотогалерее

Микроавтобус с юными баскетболистками попал в аварию в под Ставрополем. Погибли пять девочек. Киргизия и Таджикистан никак не могут поделить границы. Дело дошло до боевых столкновений с жертвами среди мирного населения. Московская область проведет реновацию и запустит «коммунальный бонус». Об этом в своем обращении к жителям рассказал губернатор Андрей Воробьев. На чемпионате мира по шашкам у российской спортсменки отобрали флаг. Это объяснили требованиями WADA. Православные отметили Пасху.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 26 апреля по 2 мая в фотогалерее «360».

Смертельный обгон

Микроавтобус с юными спортсменками из Волгоградской области попал в аварию на трассе в Ставропольском крае по пути в Черкесск на соревнования. По предварительным данным ДТП вызвал водитель легкового автомобиля ВАЗ. Его машина по касательной задела большегрузный автомобиль DAF. Прицеп рухнул прямо на микроавтобус, где находились дети. Погибли пятеро девочек. 18 человек получили ранения различной степени тяжести.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что шестерых детей и одного взрослого эвакуировали в Москву для продолжения лечения. Такое решение приняли врачи федеральных больниц, которые приехали в регион после аварии.

В Волгоградской области в понедельник, 3 мая, объявили траур по погибшим детям. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что семьям погибших и пострадавших выплатят компенсации.

Следователи завели два уголовных дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Подозреваемыми по первому делу проходят водитель ВАЗ. Суд арестовал его на два месяца. Водитель микроавтобуса — ему продлили задержание на 72 часа. По второму делу проходит директор спортивной школы, который организовал поездку детей.

Неопределенная граница

Противостояние на границе Киргизии и Таджикистана началось с перепалки жителей, которые начали кидать друг в друга камни. После к конфликту подключились военные. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Республики уже несколько лет не могут договориться о спорных границах. Особое внимание они уделяют территории, где находится водораспределительный пункт «Головной». Именно там происходили основные боестолкновения.

По данным Минздрава Киргизии, в конфликте погиб 31 мирный житель, ранения получили 163 человека. Разрушены несколько сел. Власти Таджикистана официально не раскрывали данные.

В первый раз об приостановке боев пытались договориться министры иностранных дел двух республик. Боестолкновения прекратились, но локальные перестрелки продолжались всю ночь. Бишкек заявил, что военные Таджикистана начали обстреливать жилые дома.

Сторонам удалось договориться только в минувшую субботу по итогам переговоров глав Национального комитета по национальной безопасности. По итогам беседы стороны приняли резолюцию, которая предусматривает прекращения огня, отвод военной техники и формирование комиссии по определению границ.

Повышение уровня жизни в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился с традиционным обращением к жителям Подмосковья. Он рассказал об основных изменениях, которые произойдут в регионе в ближайшее время.

Самым крупным событием станет реновация, которая начнется в 2023 году. Андрей Воробьев отметил, что всего планируется переселить из ветхого жилья более одного миллиона человек.

При этом все новые дома в Московской области начнут строить по новым правилам. В них не будет мусоропровода и ступеней на входе.

«Нужны не „человейники“, а комфортные экосистемы. Это значит двор без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, вход удобный — без ступеней», — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что вопрос реновации будет открыт и с жителями обязательно все обсудят. Он пообещал, что новое жилье хуже точно не будет.



Все действующие подмосковные парки и скверы облагородят. Торговых точек там возводить не будут. Эти места полностью отдадут для отдыха жителей.

Среди других нововведений, которые коснуться жителей Московской области — появление программы «Коммунальный бонус». Ее создали для поощрения жителей региона, которые платят в срок за жилищно-коммунальные услуги. Теперь аккуратные плательщики будут получать скидки от партнеров.

Программой «Коммунальный бонус» могут пользоваться получатели платежек МосОблЕИРЦ, которые в установленные сроки проведут полное погашение через онлайн-оплату.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, присоединиться к программе можно в любой месяц. Также он пообещал, что количество партнеров будет только увеличиваться.

Скандал на ЧМ по шашкам

В финал чемпионата мира по шашкам вышли россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. В четвертом раунде прямо во время партии организатор соревнований и бывший глава Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий снял со стола наклейку с российским флагом и забрал небольшой триколор.

Он заявил, что выполнил требование руководителя WADA Витольда Баньки. По его словам, ему пригрозили исключить Всемирную федерацию шашек из состава антидопингового агентства.

После президент федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за эту ситуацию, а Наталья Садовская в знак солидарности с российской спортсменкой убрала со стола свой флаг.

Федерация шашек России потребовала провести расследование случившегося. Глава ведомства Анатолий Никитин подчеркнул, что подобное поведение организаторов соревнований неприемлемо и нарушает этические нормы. Сама российская спортсменка не исключила, что может сказаться на итоговом результате.

Индия ушла в локдаун

Количество новых случаев заражения в Индии каждый день бьет рекорды. Больницы переполнены, а трупы начали сжигать на улицах. Рост заболеваемости начался в Индии в середине февраля. Десять дней подряд в стране выявляют более чем 300 тысяч случаев ковида.



Власти Дели ввели в городе режим строгой социальной изоляции. Открытыми остались только государственные учреждения и компании из сферы основных услуг. Все частные организации перешли на удаленный формат работы. Продолжили работать продовольственные магазины и аптеки.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал эпидемическую ситуацию в стране «коронавирусным штормом». Он призвал всех жителей страны пройти вакцинацию.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой индийского правительства пообещал направить медицинскую помощь. В Индию вылетели два самолета МЧС с вакцинами, лекарствами и необходимым медицинским оборудованием.

Бойцы MMA попали на бизнесмена

На московском вокзале Санкт-Петербурга транспортные полицейские задержали бойца ММА и блогера Артема Тарасова вместе с другом Никитой Солониным. Приехавших из Москвы молодых людей обвинили, что они скандалили в пьяном виде в поезде, а после ударили по лицу ехавшего с ними мужчину.

Представляющий интересы Артема Тарасова адвокат Олег Мазаев заявил, что пострадавшим по делу проходит вице-президент «АльфаСтрахования» Андрей Сорокин. Изначально в отношении задержанных завели административное дело по статье «Мелкое хулиганство». После стало известно, что Солонину статью переквалифицировали на уголовную. Тарасова решили пока не трогать, пока пострадавший не зафиксирует побои.

Сам Тарасов заявил, что дело было совсем не так, как утверждает бизнесмен. По его словам, вместе с другом задремали в поезде вагона-ресторана. Незнакомая девушка попросила Никиту убрать ноги с сиденья. В этот момент в дело вмешался нетрезвый мужчина, который начал оскорблять молодых людей. Тарасов подчеркнул, что никакой драки в поезде не было. По его мнению, обидчик просто договорился, чтобы их сразу доставили в отдел полиции.

Отключение России от SWIFT

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с новыми санкциями против России. В ответ на дипломатический кризис в Чехии и «продолжение агрессии на Украине». Они предлагали отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, прекратить работу над газопроводом «Северный поток — 2», ввести рестрикции за коррупционные преступления против олигархов и прекратить закупку российских нефти и газа.

Руководитель Еврокомиссии по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ввести такие санкции ЕС не может, так как SWIFT — это частная организация и надавить на нее не получится. Он напомнил, что в проекте газопровода «Северный поток — 2» занимаются предприниматели из Германии, которые сами могут принять решение о своем участии в проекте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отключения Росси от SWIFT страна перейдет найдет альтернативные пути.

Эксперты в беседе с «360» заявили, что отключение SWIFТ ограничит россиянам доступ к международным денежным переводам, а также приведет к невозможности совершать покупки в иностранных магазинах. Способ обойти ограничение есть. Россия может задействовать собственную платежную систему межбанковских расчетов через кредитные учреждения в странах постсоветского пространства, для которых SWIFT останется доступным.

Расплата за смерть в прямом эфире

Станислав Решетняк, известный в YouTube как треш-стример Reeflay ближайшие шесть лет проведет в колонии строгого режима. Такое решение принял Раменский суд Московской области. Стримера признали виновным в смерти его подруги Валентины. Все произошло в начале декабря 2020 года, когда Решетняк вел очередную трансляцию из частного дома в Подмосковье.

Рядом с ним находилась девушка, которую в какой-то момент стример начал избивать. Когда она попыталась убежать от него, то задела провода и прервала трансляцию. Взбешенный Решетняк вытолкал девушку без одежды в бойлерную в качестве наказания. Когда по просьбе зрителей он пустил ее обратно, то Валентина уже была без сознания. Перепутавший Решетняк пытался ее растолкать. Но она больше не очнулась и умерла до приезда врачей. Все это время шла трансляция.

Медицинская экспертиза установила, что девушка умерла от гематомы головного мозга из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Против Решетняка завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека». Судебно-медицинская экспертиза показала, что стример вменяем. Блогер вину не признавал до самого конца, а его адвокаты говорили об уверенности в оправдательном приговоре. Но суд решил иначе. Это первый приговор в России за треш-стримы. Дело еще одного блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, находится в суде.

Возвращение Трусовой

Российская фигуристка Александра Трусова вернулась к своему прошлому тренеру Этери Тутберидзе. В минувшую субботу истек контракт, по которому она работала с Евгением Плющенко и она решила его не продлевать.

Без Этери Тутберидзе Трусова провела чуть больше года. Тренера, с которой она начинала спортивную карьеру она оставила в прошлом году, перейдя к Плющенко. Вслед за ней к трехкратному чемпиону мира перешла и Алена Косторная, которая рассказала, что в спорткомплексе «Хрустальный», где проводит тренировки Тутберидзе, к ней не прислушиваются.

Спустя год обе спортсменки снова вернулись обратно. Комментариев, почему именно так произошло, никто не дал. Но многие отметили, что Косторная снова вернулась в форму. Трусова накануне впервые вышла на лед для тренировки под руководством Тутберидзе.

Православные отметили Пасху

Празднование Пасхи в этом году пришлось на 2 мая. Главную службу провел в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл. Перед началом церемонии он напомнил, что в прошлом году служить пришлось в пустом зале, без прихожан. Такое решение приняли в связи с пандемией. В этом году предстоятель Русской православной церкви отметил, что ему очень радостно в святую ночь слышать людской гомон. Он призвал всех поучаствовать в общей молитве.

Патриарх отметил, что в прошлом году самоотверженно себя повели медики, волонтеры и все, кто помогал людям во время пандемии. В светлые дни он призвал Пасхи подумать о жизни, увидев ее через призму уроков пандемии.

«Стать добрее, ответственнее, внимательнее друг ко другу. И да поможет нам в этом воскресший Господь, любящий, благословляющий и милующий! С праздником всех вас, с Воскресением Христовым!» — поздравил предстоятель Русской церкви.