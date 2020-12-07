Обвиняемый в гибели девушки стример Reeflay не признал вину

Стример Станислав Решетняк (Reeflay) не признал вину в гибели подруги во время прямого эфира, однако признался, что чувствует моральную ответственность за произошедшее. Об этом рассказал его адвокат Евгений Кулагин.

«Он раскаивается в содеянном в моральном плане, но в уголовно-правовом он вину не признает, потому что в его действиях нет признаков состава преступления. Валентина Григорьева умерла от кровоизлияния в мозг, и между его действиями и наступившей смертью нет причинно-следственной связи», — приводит РИА «Новости» слова юриста.

4 декабря Раменский суд арестовал Решетняка на два месяца по обвинению в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

2 декабря подписчики Reeflay стали свидетелями смерти девушки по имени Валентина во время его стрима. Он не стал выключать трансляцию и вызвал полицию. Какое-то время труп девушки был в кадре. До этого Решетняк выгнал раздетую Валентину из дома на мороз. По его словам, она принимала наркотики.

Специалисты обнаружили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтеки и субдуральную гематому. Стримеру предстоит комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.