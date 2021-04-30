Россия попросила Всемирную федерацию шашек провести расследование после скандала с флагом

Федерация шашек России обратилась к руководству Всемирной федерации шашек (FMJD) с просьбой провести расследование инцидента на чемпионате мира в Польше. Прямо во время партии со стола российской спортсменки был убран государственный флаг.

Президент федерации Анатолий Никитин подчеркнул, что подобное поведение организаторов соревнований неприемлемо и нарушает этические нормы, сообщил ТАСС.

«Это заслуживает осуждения и проведения внутреннего расследования всемирной федерации для установления причин вышеуказанных действий и виновных лиц», — подчеркнул он.

Экс-глава Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, который убрал флаг, оправдал свой поступок тем, что они не могли бы поступить иначе из-за возможных санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства. WADА запретило российским спортсменам выступать мировых первенствах и Олимпийских играх, используя государственную символику.

Финальный матч ЧМ по шашкам проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. За титул чемпионки мира борются россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. Пока по итогам шести раундов лидирует Садовская (39 очков), У Тансыккужиной — 33 очка. Победа достанется той спортсменке, которая первая наберет 54 очка.

Российская спортсменка после инцидента с флагом призналась, что это очень сильно выбило ее из колеи, и она проиграла.

«Я всю партию играла и только об этом думала, настолько это было неожиданно. Никогда такого не было, чтобы во время партии так вмешивались», — возмутилась Тансыккужина.