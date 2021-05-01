Власти Дели продлили локдаун из-за роста заболевших ковидом

Власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит столица Индии Нью-Дели, продлили еще на неделю действующий карантин. Об этом заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

По его словам, решение о продлении локдауна было принято из-за роста ежесуточного прироста случаев заражения коронавирусом, сообщило РИА «Новости».

Режим строгой социальной изоляции был введен в столице Индии 19 апреля. В обычном режиме продолжили работать только госучреждения и компании из сферы основных услуг. Все частные организации перешли на удаленный формат работы.

Продовольственные магазины и аптеки не закрывали. Но при необходимости жители могут заказать доставку домой.

За минувшие сутки в округе зафиксировали более 27 тысяч новых случаев заболевания. Скончались 375 человек. Всего в Индии зарегистрировано более 18,7 миллиона случаев COVID-19.

Жителям рекомендуют даже дома носить медицинские маски и ограничить все контакты. Сегодня в страну прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V». Глава МИД Индии выразил благодарность за помощь российским партнерам.