Блогера Reeflay арестовали после стрима с мертвой подругой

Суд на два месяца арестовал блогера Стаса Решетникова, который известен под ником Reeflay. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть его подруги Валентины во время стрима.

Решетникова обвиняют по части четвертой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. 3 декабря его задержали правоохранители.

Судья постановил арестовать блогера на два месяца — до 3 февраля 2020 года. При этом во время заседания адвокат Решетникова заявил, что его подзащитный своевременно вызвал скорую и «сделал всё, чтобы ей помочь». Он отметил, что причиной смерти Валентины мог стать инсульт.

Reeflay признался, что не просто дружил с девушкой, но и состоял в интимной связи. Во время вечеринки Валентина приревновала его к другим гостьям, из-за чего и возник конфликт. При этом свою вину в ее смерти он не признал.

Врачи скорой помощи констатировали смерть Валентины Григорьевой утром 2 декабря. Все произошло в доме блогера, который находится в Раменском районе Московской области. Видимых признаков насильственной смерти на теле девушки не было, однако вскрытие показало, что Валентина получила черепно-мозговую травму. Речь идет про субдуральную гематому — скопление крови между мозговыми оболочками, которое вызывает сдавливание головного мозга.

В СК отметили, что такая гематома появилась в результате «не менее трех воздействий по лицу». Кроме того, на теле погибшей были множественные кровоподтеки. После смерти девушки Reeflay не остановил стрим. Подписчики в прямом эфире видели, как в дом приехали врачи и правоохранители, которые констатировали смерть Валентины.