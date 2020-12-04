Блогера Reeflay арестовали после стрима с мертвой подругой
Решетникова обвиняют по части четвертой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. 3 декабря его задержали правоохранители.
Судья постановил арестовать блогера на два месяца — до 3 февраля 2020 года. При этом во время заседания адвокат Решетникова заявил, что его подзащитный своевременно вызвал скорую и «сделал всё, чтобы ей помочь». Он отметил, что причиной смерти Валентины мог стать инсульт.
Reeflay признался, что не просто дружил с девушкой, но и состоял в интимной связи. Во время вечеринки Валентина приревновала его к другим гостьям, из-за чего и возник конфликт. При этом свою вину в ее смерти он не признал.
Врачи скорой помощи констатировали смерть Валентины Григорьевой утром 2 декабря. Все произошло в доме блогера, который находится в Раменском районе Московской области. Видимых признаков насильственной смерти на теле девушки не было, однако вскрытие показало, что Валентина получила черепно-мозговую травму. Речь идет про субдуральную гематому — скопление крови между мозговыми оболочками, которое вызывает сдавливание головного мозга.
В СК отметили, что такая гематома появилась в результате «не менее трех воздействий по лицу». Кроме того, на теле погибшей были множественные кровоподтеки. После смерти девушки Reeflay не остановил стрим. Подписчики в прямом эфире видели, как в дом приехали врачи и правоохранители, которые констатировали смерть Валентины.