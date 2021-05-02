Водителя микроавтобуса после ДТП с детьми на Ставрополье попросили арестовать

Следствие ходатайствует об аресте водителя микроавтобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду и попал в ДТП на Ставрополье.

Суд продлил ему срок задержания на 72 часа для подготовки стороной защиты дополнительных материалов, сообщил ТАСС. Он останется под арестом до 17 часов 40 минут 5 мая 2021 года.

Водитель микроавтобуса подозревается в совершении преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему грозит лишение свободы сроком свыше трех лет. Это является основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сторона защита попросила суд продлить срока задержания, так как водитель находится в больнице, и адвокатам нужно дополнительное время, чтобы подготовить документы о состоянии его здоровья, личные характеристики и так далее.

Ранее водитель при даче показаний заявил, что согласен с задержанием, потому что перевозка детей была не согласована. При этом он не считает себя виновным, так как правила дорожного движения нарушил мужчина за рулем ВАЗ-2109. На вопрос, были ли дети во время поездки пристегнуты ремнями безопасности, водитель не смог дать точного ответа.

Смертельное ДТП в Ставропольском крае произошло 30 апреля. В аварию попал микроавтобус с баскетбольной командой девочек из Волгограда. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 пошел на обгон и задел большегруз с прицепом. КамАЗ начал тормозить и перевернулся на микроавтобус с детьми. Жертвами стали пять девочек. Семерых пострадавших бортом самолета МЧС доставили на лечение в Москву.