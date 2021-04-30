Шесть детей погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье. Видео

В Ставропольском крае произошла крупная авария. По предварительным данным, шесть детей погибли и 12 человек, в том числе восемь несовершеннолетних пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным регионального главка МЧС, микроавтобус столкнулся с «КамАЗом».

По неподтвержденным данным, микроавтобус ехал из Волгограда в Черкесск на соревнования по баскетболу. В салоне находились 14 детей и четверо сопровождающих взрослых.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД уточнил, что авария произошла на 535-м километре трассы «Астрахань — Ставрополь». Там столкнулись автомобиль «ВАЗ-2109», грузовик и автобус Mercedes-Benz.

«В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение», — сказали в пресс-службе.

В ГИБДД подтвердили, что в автобусе ехали дети из Волгограда для участия в соревнованиях в Черкесске. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции.