Флаг России сняли со стола на ЧМ по шашкам прямо во время игры

На чемпионате мира по шашкам флаг России убрали со стола непосредственно во время матча. Организаторы соревнований последовали рекомендации WADA, написал Mash.

Инцидент произошел во время игры польской спортсменки Натальи Садовской против россиянки Тамары Тансыккужиной.

На опубликованном в Telegram видео в кадр попал пожилой мужчина, который внезапно подошел к столу и снял с него наклейку и унес флаг с триколором. Увлеченные матчем спортсменки даже не обратили внимания на этот жест.

Санкции, наложенные Всемирным антидопинговым агентством, запрещают российским спортсменам на чемпионатах мира и Олимпийских играх выступать под национальным флагом до декабря 2022 года. Использовать в их честь государственный гимн тоже нельзя.

Например, на ЧМ по керлингу российская сборная выступает как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF). Это не помешало спортсменам одержать несколько побед подряд.