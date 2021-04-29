Отключение от SWIFT ударит по россиянам. Товары подорожают, но есть альтернатива

Депутаты Европарламента предложили отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Такой ход оставит жителей страны без возможности переводить деньги родственникам в другие страны или оплачивать товары. Пострадает и бизнес, но эксперты считают, что блокировку можно будет обойти.

Группа депутатов Европарламента подготовила проект резолюции с новыми антироссийскими санкциями. Авторы документа предложили отключить Россию от системы международных платежей SWIFT в ответ на дипломатический скандал в Чехии. Также депутаты потребовали больше не импортировать газ и нефть из России и остановить строительство «Северного потока — 2».

Еще парламентарии захотели аннулировать визы «олигархов, близких к российским властям» и заморозить европейские активы. Все эти меры предлагается объявить, если «наращивание военного присутствия перерастет во вторжение на Украину со стороны России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не исключают блокировки международной системы. Такое решение могут принять в свете антироссийской риторики западных стран. При этом глава МИД Сергей Лавров сообщил о возможности создания аналога SWIFT.

Чем грозит отключение?

Международная система SWIFT отличается от тех, что обслуживают карточные операции. Она, в отличие от Visa и Mastercard, работает с межбанковскими переводами, пояснил «360» экономист Андрей Колганов.

Если эта система не будет работать, будут заблокированы любые переводы денег за рубеж. То есть нельзя будет перевести деньги родственникам, нельзя будет оплатить через банковские переводы какие-то зарубежные товары и услуги Андрей Колганов экономист

Он добавил, что отключение от системы приведет к тому, что россияне не смогут пользоваться услугами зарубежных брокеров, пополнять счета и выводить с них деньги. В итоге появится большое количество проблем. Но, по словам Колганова, есть методы обхода блокировки системы SWIFT.

«Хотя это связано с серьезными техническими трудностями. Сейчас у нас есть собственная платежная система межбанковских расчетов, которая позволяет нам проводить операции с некоторыми странами на постсоветском пространстве‎. В случае блокировки SWIFT мы можем использовать эту систему межбанковских расчетов для перевода денег через банки этих стран, которые от SWIFT не отключаются», — рассказал экономист.

Источник фото: SWIFT

Кроме SWIFT есть и другая система под названием SEPA, отметил инвест-банкир, эксперт фондового рынка Евгений Коган. В этой системе расчеты производятся не в долларах, а в евро. Существуют и другие системы для межбанковских платежей.

«Другие дело, что откровенно говоря, это все вчерашний день, кроме SEPA. Понятно, что отключение России от SWIFT замедлит наши расчеты и будет крайне неприятно и болезненно для бизнеса — это несомненно», — заявил Коган.

Отключение России от SWIFT не вызовет коллапса, но повлечет за собой неприятные последствия, считает эксперт. Ведение бизнеса в стране станет дороже, а взаимоотношения с партнерами ухудшатся. Рентабельность бизнеса также пострадает.

Платежи будут идти в лучшем случае в течение недели. Это будет катастрофично, конечно, для любого бизнеса. Придется, возможно, даже менять локацию бизнеса и перестраивать схематику работы Евгений Коган инвест-банкир, эксперт фондового рынка.

По словам Когана, блокировка системы повлияет на подорожание импортных товаров. То есть лекарства и продукты питания станут дороже особенно за счет импортных составляющих.

Пиар или реальные угрозы?

Блокировка международных расчетов с Россией существенным образом подорвет международную торговлю, подчеркнул Колганов.

«Если такого рода меры и будут предприниматься, то явно только как шаги в крайне экстремальной ситуации. Сейчас я не вижу предпосылок для того, чтобы США предприняли такого рода действия с попыткой отключить нас от системы SWIFT», — сказал он.

Коган заявил, что Европарламент представляет собой сборище политиков регионального уровня, желающих просто попиариться.

«Я, конечно, все понимаю, замечательная штука — попиариться. Но, на мой взгляд, как-то ничего за этим вразумительного я не вижу, ничего за этим не стоит. Все меры, которые объявлены, крайне неприятны для России, но я думаю, что ни одна из них не пройдет», — заключил эксперт фондового рынка.