Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня в зоне конфликта на границе. Об этом в субботу сообщило агентство «АКИ-Пресс» со ссылкой на выступление главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбека Ташиева, который провел переговоры с коллегой из Таджикистана.

Глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов заявил, что сегодня пройдет заседание двух комиссий по определению границ между республиками. Это позволит окончательно закрыть территориальный вопрос.

«Достигнуто принципиальное согласие на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на киргизской и таджикской землях. Я думаю, что мы сможем это сделать. Мы в скорейшем времени все проблемы решим, и наши народы будут жить в дружбе и понимании», — заявил Ятимов.

По словам Ташиева, участники обсуждения приняли специальный протокол, который предусматривает прекращение стрельбы и отвод воинских формирований от границы.

«В скором времени наступит спокойствие в наших странах, особенно на приграничных территориях», — подчеркнул глава ГКНБ Киргизии.

Это вторая попытка двух республик остановить боестолкновения на приграничных территориях.

Как напомнило РИА ФАН, первый раз министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня в четверг, 29 апреля. Но той же ночью вооруженное противостояние продолжилось. Крупных столкновений не было, стороны вели локальные перестрелки.

По данным Минздрава Киргизии, количество пострадавших увеличилось до 163 человек. Погиб 31 мирный житель.

Основная причина конфликта — неопределенные участки прохождения границ между двумя странами. Особый вопрос вызывает водораспределительный пункт «Головной», он пополняет водохранилище на территории Киргизии. Именно в этом районе и происходили основные боестолкновения.