ЕС признал невозможность отключения России от SWIFT

Средства давления на Россию со стороны Евросоюза сильно ограничены. Но странам Европы нужно выстроить единую линию внешней политики и соблюдать ее в полном объеме. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в Европарламенте выступил глава Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что лидеры стран ЕС должны быть едины в своих внешнеполитических шагах, а не просто демонстрировать общность при посещении Брюсселя, а вернувшись домой вести себя по-другому.

Боррель отметил, что требования депутатов Европарламента по отключению России от системы международных платежей SWIFT невыполнимы. Он напомнил, что это частная компания и для воздействия на нее у Евросоюза нет компетенции.

Ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2» Боррель назвал противоречивой. Он подчеркнул, что Еврокомиссия уже говорила, что в нем принимают участие европейские предприниматели, которые сами могут решать судьбу этого проекта.

Перед началом сессии Европарламента депутаты подготовили проект резолюции с новыми антироссийскими санкциями в ответ на дипломатический кризис в Чехии и «продолжение агрессии на Украине». Они предлагали отключить Россию от SWIFT, прекратить работу над газопроводом «Северный поток — 2», ввести рестрикции за коррупционные преступления против олигархов и прекратить закупку российских нефти и газа.

Авторы документа заявили, что ответственность за испорченные отношения с Европой полностью лежит на Москве.