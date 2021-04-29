Воробьев гарантировал, что при реновации условия жилья не станут хуже

Программа реновации в Московской области решит вопросы с ветхим жильем. Процесс будет полностью открытым, с обязательным обсуждением с жителями. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью Станиславу Натанзону на «360».

Он напомнил, что власти Москвы, которые первыми начали реновацию, сначала столкнулись с полным неприятием со стороны жителей. Но сейчас ситуация полностью изменилась и многие уже встали в очередь, чтобы их дом включили в программу.

«Самое главное, чтобы было доверие. И мне нечего скрывать. Я обеспокоен жилищным фондом. Нам в некоторых городах даже далеко до пятиэтажек, которые в Москве разрушают. Я показал на слайдах бараки и дома, в которых жить в XXI веке люди не должны», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Станислав Натанзон отметил, что жители опасаются, не станет ли их новое жилье хуже того, где они живут сейчас. «Вот вы можете гарантировать, что людей не переселят в дома, которые хуже их нынешнего жилья?» — спросил он.

«Конечно. Ну это абсурд. Никто не собирается что-то там под столом делать. Наша задача — человеку обеспечивать перемены к лучшему. Это дурная история, когда ты говоришь одно, а делаешь другое», — ответил Андрей Воробьев.

Он отметил, что прежде всего с жителями будут разговаривать и при выборе места для нового дома учитывать все нюансы и требования. Губернатор пояснил, что чувствительность проекта реновации заключается в том, что новые дома появляются в уже сформировавшихся районах. Для многих, кто привык к своим местам, это может быть тяжело.

Реновация, может быть, это и смелое слово для кого-то, но мы точно пойдем этим путем. Мы здесь для того, чтобы решать проблемы Андрей Воробьев.

«Поэтому мы пойдем и будем разговаривать с людьми. И переселять их в те стандарты, о которых я сегодня говорил», — заявил Андрей Воробьев.

Он особо отметил, что реновация — сложный, но правильный процесс, который позволит обновить безнадежно устаревший жилой фонд.

О начале программы реновации в Московской области губернатор Андрей Воробьев рассказал во время ежегодного послания жителям. Основные работы придутся на 2023 год и позволят переселить из ветхого жилья в современные дома более одного миллиона жителей.