Действующая чемпионка мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина настроена защитить титул, несмотря на инцидент с флагом, произошедший в Польше в одном из матчей за мировую корону. Однако, по ее мнению, это событие может негативно отразиться на результате.

Об этом Тансыккужина заявила в беседе с ТАСС после седьмого раунда очередного матча.

В субботу, 1 мая, партия в классические шашки длилась почти четыре часа. В этой партии не удалось определить победителя, поэтому вечером состоялась еще одна — в быстрые шашки и блиц. Победу одержала россиянка, завоевав дополнительные очки, однако перевес пока остается на стороне представительницы Польши Натальи Садовской.

«Настрой рабочий. Играем, разбираем, ищем варианты усиления игры», — сказала Тансыккужина. Однако, говоря про инцидент с флагом, спортсменка с сожалением отметила, что из-за этого были потеряны очки.

«Эта [проигранная] партия может быть ключевой для исхода чемпионата. Больше у меня проигрышей не было. Теперь я отстаю, не намного, но отстаю», — отметила собеседница агентства, добавив, что «спорт есть спорт» и сложно сказать, чем все закончится.

По словам Тансыккужиной, этот чемпионат запомнится этим инцидентом. Она заметила, что на ее памяти это самый яркий чемпионат из всех. Также спортсменка отметила широкую реакцию общественности и российских властей на случившееся.

«Флаг — это святое. Без внимания невозможно оставлять такие вещи. Нельзя создавать прецедент. Нужно четко обозначить свою позицию», — добавила она.

По словам Тансыккужиной, ситуация абсурдная. Она отметила, что этот вид спорта имеет к WADA самое далекое отношение.

«И это вмешательство, нарушение регламента — некрасиво», — подчеркнула спортсменка, добавив, что те секунды, за которые со стола убрали флаг, были для нее очень эмоциональными.

В финал мирового первенства вышли россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. В четвертом раунде бывший глава Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий вышел к столу и снял с него наклейку с именем спортсменки и забрал небольшой флаг.

Сам он заявил, что выполнил требование руководителя WADA, который пригрозил исключить Всемирную федерацию шашек из состава антидопингового агентства.

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за сложившуюся ситуацию, а Наталья Садовская в знак солидарности убрала со стола свой флаг.