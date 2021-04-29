Европарламент утвердил резолюцию о действиях против России

Европарламент призвал к ужесточению санкций и отключению России от SWIFT в случае войны с Украиной. Такая рекомендация содержится в утвержденной резолюции.

Как сообщил ТАСС, документ поддержали 569 депутатов из присутствовавших 682, против проголосовали 67.

В список санкций, которые евродепутаты предложили ввести против России, также включили: прекращение сотрудничества с Росатомом, остановку работ над газопроводом «Северный поток — 2», запрет на въезд в страны ЕС «русским олигархам», заподозренным в коррупции.

«Европейский парламент требует, чтобы Евросоюз сократил свою зависимость от России в сфере энергетики, и призывает институты ЕС и страны — члены Евросоюза остановить завершение строительства „Северного потока — 2“ и прекратить строительство Росатомом атомных электростанций», — привело агентство выдержку из документа.

В заявлении отмечается, что если Россия вторгнется на территорию Украины, то ее немедленно отключат от системы международных платежей SWIFT, остановят импорт нефти и газа, все активы российских олигархов в ЕС заморозят, а визы аннулируют.

Резолюция Европарламента носит исключительно рекомендательный характер. Власти стран ЕС решают вопрос ее использования по своему усмотрению.

Глава Еврокомиссии по внешней политике Жозеп Боррель в минувшую среду, 28 апреля, заявлял, что SWIFT — это частная организация и рычагов давления у ЕС на нее нет. Также он исключил возможность отказа от «Северного потока — 2», потому что в проекте принимает участие бизнес Германии.

Эксперты в беседе с «360» заявили, что отключение SWIFT обернется для россиян недоступностью международных переводов денег, а также оплаты товаров в иностранных магазинах. Но способ обойти ограничение есть. Россия может задействовать собственную платежную систему межбанковских расчетов через кредитные учреждения в странах постсоветского пространства, для которых SWIFT останется доступным.

По оценке специалистов, коллапса не будет, но вести бизнес станет сложнее и дороже, что скажется на ценах для потребителей.