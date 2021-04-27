Московская область сохранит свои скверы, строить на них торговый точки не будут. Об этом во время обращения к жителям рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что торговых павильонов на месте скверов не должно быть. Теперь зеленые зоны защитят от застройщиков.

«Мы на ВКС часто говорили. У нас нет-нет, да и происходили определенные недоразумения. Смысл заключался в том, что кто-то хотел вырубить маленький или большой сквер и поставить там палатку или павильон торговый, руководствуясь поддержкой малого бизнеса. Мы с вами, я уверен, имеем одну позицию с жителями: мы этого делать не будем. Скверы могут становиться только лучшим сквером, но ни в коем случае не нарушать целостность», — рассказал он.

За последний год глава Подмосковья дважды вмешивался в ситуацию, когда жители выступали за сохранение скверов. Территория оказывалась в распоряжении предпринимателей, которые планировали возвести там торговые центры.

Первый случай произошел в конце ноября 2020 года в городском округе Королев. Территорию Рябинового сквера предприниматель взял в аренду еще в 2016 году. Андрей Воробьев встретился с предпринимателем и предложил ему альтернативный участок. Сквер губернатор поручил благоустроить с учетом пожеланий жителей.

Второй случай произошел в городском округе Щелково. Под угрозой оказался не только сквер, но еще и детская площадка. Андрей Воробьев отметил, что торговля действительно приносит прибыль в бюджет региона, но для ее работы не требуется рушить скверы и парки. Он подчеркнул, что в городских округах общественные пространства нужно благоустраивать, чтобы жители могли гулять, проводить время и радоваться природе Подмосковья.