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    27 апреля 2021, 13:05

    Место прогулок — жителям. Воробьев напомнил, что строить торговые площадки на месте скверов нельзя

    Анатолий Минкин

    Московская область сохранит свои скверы, строить на них торговый точки не будут. Об этом во время обращения к жителям рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Место прогулок — жителям. Воробьев напомнил, что строить торговые площадки на месте скверов нельзя

    Глава региона отметил, что торговых павильонов на месте скверов не должно быть. Теперь зеленые зоны защитят от застройщиков.

    «Мы на ВКС часто говорили. У нас нет-нет, да и происходили определенные недоразумения. Смысл заключался в том, что кто-то хотел вырубить маленький или большой сквер и поставить там палатку или павильон торговый, руководствуясь поддержкой малого бизнеса. Мы с вами, я уверен, имеем одну позицию с жителями: мы этого делать не будем. Скверы могут становиться только лучшим сквером, но ни в коем случае не нарушать целостность», — рассказал он.

    За последний год глава Подмосковья дважды вмешивался в ситуацию, когда жители выступали за сохранение скверов. Территория оказывалась в распоряжении предпринимателей, которые планировали возвести там торговые центры.

    Первый случай произошел в конце ноября 2020 года в городском округе Королев. Территорию Рябинового сквера предприниматель взял в аренду еще в 2016 году. Андрей Воробьев встретился с предпринимателем и предложил ему альтернативный участок. Сквер губернатор поручил благоустроить с учетом пожеланий жителей.

    Второй случай произошел в городском округе Щелково. Под угрозой оказался не только сквер, но еще и детская площадка. Андрей Воробьев отметил, что торговля действительно приносит прибыль в бюджет региона, но для ее работы не требуется рушить скверы и парки. Он подчеркнул, что в городских округах общественные пространства нужно благоустраивать, чтобы жители могли гулять, проводить время и радоваться природе Подмосковья.