Полиция прокомментировала задержание бойца MMA Артема Тарасова

В транспортной полиции прокомментировали задержание блогера и бойца ММА Артема Тарасова. Его подозревают в избиении пассажира поезда Москва — Санкт-Петербург.

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть позвонил начальник прибывающего на Московский вокзал поезда и сообщил о драке.

«В ходе разбирательства установлены и задержаны двое жителей Санкт-Петербурга 1990 и 1993 годов рождения. Правонарушители, следуя в поезде сообщением Москва — Санкт-Петербург, находились в состоянии алкогольного опьянения. Они в присутствии свидетелей выражались нецензурной бранью и оскорбляли другого пассажира», — рассказали в пресс-службе транспортной полиции Санкт-Петербурга.

По прибытии на Московский вокзал один из них ударил по лицу пассажира.

Нарушителей, по утверждению ведомства, посадили в камеру содержания административно задержанных лиц до вытрезвления.

Ранее в Instagram боец Артем Тарасов сообщил, что его вместе с другом бойцом Никитой Соломиным задержали за драку на вокзале. Он заявил, что ударил вице-президента АльфаСтрахования Андрея Сорокина.