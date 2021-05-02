Семерых пострадавших в аварии на Ставрополье доставили в больницы Москвы

Лечением шести детей и одного взрослого, пострадавших в аварии с микроавтобусом в Ставропольском крае, займутся столичные медики. Минувшей ночью в Москву их доставили специальным бортом МЧС. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он пояснил, что решение о переводе пострадавших приняли врачи федеральных учреждений, прибывших для помощи в регион.

«По итогам обследований принято решение о переводе в Москву семерых пострадавших: шестерых детей и одного взрослого. Они направлены туда специальным бортом МЧС, он вылетел из края после полуночи», — говорится в сообщении.

По данным ИА НСН, пострадавших доставят в Центр имени Бурденко и детскую больницу имени Пирогова.

«Врачи делают все для сохранения жизни и здоровья пострадавших в трагической аварии в Грачевском округе», — подчеркнул губернатор Ставрополья.

Владимиров отметил, что под наблюдением региональных медиков остались еще два ребенка и два взрослых, пострадавших в аварии.

В аварию в Ставропольском крае попал микроавтобус с баскетбольной командой девочек из Волгограда. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 пытался обогнать ряд машин, чем создал аварийную ситуацию. При попытке вернуться в свой ряд легковушка задела большегруз с прицепом, который упал на микроавтобус с детьми. В результате погибли пять девочек.

ИА Nation News сообщило, что власти Волгоградской области объявили 3 мая днем траура по погибшим детям. Распоряжением губернатора региона семьи погибших и пострадавших получат денежные выплаты от одного миллиона до 200 тысяч рублей.



По факту аварии следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».