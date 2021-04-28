Ориентированное на жителей ЖКХ. Какие коммунальные изменения ждать в Подмосковье

В ежегодном обращении к жителям Подмосковья губернатор Андрей Воробьев рассказал о нововведениях в жилищно-коммунальной сфере. Ключевым для властей останется поддержание безопасности и комфорта, но будут и нововведения. Например, уже появился «Коммунальный бонус», а в будущем в Подмосковье могут создать маркетплейс управляющих компаний.

Большую часть ежегодного обращении к жителям Московской области губернатор региона Андрей Воробьев посвятил ЖКХ. Глава Подмосковья озвучил планы жилищно-коммунального хозяйства на будущее и рассказал об уже имеющихся достижениях и успехах в этой сфере.

«Коммунальный бонус»

Во время своего выступления Андрей Воробьев рассказал о программе «Коммунальный бонус». Она создана для поощрения жителей региона, которые платят в срок за жилищно-коммунальные услуги. Теперь аккуратные плательщики будут получать кешбэк в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки.

Глава региона отметил, что благодаря бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей. Основным условием для допуска граждан к программе будет переход на мобильное приложение «Умная платежка», а также отсутствие просрочек по платежам. Приложение можно скачать в AppStore и GooglePlay.

«Сегодня ЖКХ становится клиентоориентированным. „Коммунальные бонусы“ — это первый шаг, когда ЖКХ разворачивается к человеку. Не просто „плати, потому что ты должен!“, а „плати вовремя и получай что-то еще“», — прокомментировал нововведение зампред правительства Московской области Евгений Хромушин в беседе с «360».

По его словам, участниками «Коммунального бонуса» смогут стать также и те жители, которые погасят свои долги. Это система поддержки: магазинам выгодно, чтобы к ним приходили покупатели, а коммунальщикам выгодно, что бы те, кто пользуется данной бонусной системой, получали при этом скидки.

Безопасность и комфорт

Глава регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова в разговоре с «360» отметила, что многие слова губернатора касались прежде всего безопасности жителей Подмосковья. В числе прочего это программа «Безопасный газ», а также масштабная проверка всего газового оборудования в жилых домах региона.

«А ведь от одной квартиры может зависеть жизнь всего дома. Кроме того, сегодня в области нет ни одного лифта, у которого срок службы 25 и более лет. А лифты со сроком службы 20 лет пройдут проверку и в случае износа оборудования также будут заменены», — сказала Юлия Белехова.

Глава регионального исполкома также рассказала о программе «Двор без машин», направленной на безопасность маленьких жителей Московской области. Поднимался вопрос и о комфортных городах: в планах обустраивать не только парки и скверы, но и лестные массивы, с сохранением всей экосистемы.

Смена управленцев возможна

Евгений Хромушин также подчеркнул, что самый главный вектор — это вектор перемен. И важно, чтобы перемены в сфере ЖКХ были близки и понятны, касались каждого человека.

«Чтобы плохой подъезд стал хорошим, вместо грязной воды — чистая вода, течет крыша — не течет, старый лифт — новый лифт. Это, казалось бы, очень простые вещи, но они требуют достаточно серьезной работы и муниципального уровня, и регионального, и всех общественников», — отметил зампред правительства Подмосковья.

Он рассказал, что пришло время вводить новый стандарт и новый критерий для управляющих компаний. Правительство будет помогать людям избавиться от тех управленцев, которые ничего не могут решить, и выбрать новые УК. Еще в 2018 году в Подмосковье было 1,5 тысячи управляющих компаний, сейчас их осталось 867.

«Если хотите надежный уровень работы компании, берите муниципальные компании, которые базируются либо на базе „Водоканала“, либо на базе „Теплосети“. Нам не нужны посредники в старом жилье в виде коммерческих управляющих организаций. Пример — „Щелковский водоканал“, который справляется с управлением многоквартирными домами», — сказал Евгений Хромушин.

По его словам, «Щелковскому водоканалу» удалось вытащить сложнейший муниципалитет, который остался после того, как частные компании практически его разрушили. Компания «Одинцовская теплосеть» также вышла на управление многоквартирными домами и в разы смогла снизить долги за коммунальные услуги и жалобы жителей.

Маркетплейс и чистая вода

Еще одна задача в сфере ЖКХ — чистая вода. За шесть лет ею были обеспечены 1,8 миллиона человек. Но проблемы остаются у 200 тысяч. Глава Подмосковья пообещал, что будет ускорено строительство объектов водоснабжения в 11 проблемных точках в округах, откуда приходят жалобы.

«Следующем шагом будет маркетплейс от управляющих компании. Зачем нам посредники, другие системы, которые предлагают услуги дороже? У нас каждый человек имеет доступ к представителю управляющий компании и каждая управляющая компания должна быть простым и понятным маркетплейсом, который полностью оцифрован и работает по единому стандарту. И мы к этому идем», — сказал Евгений Хромушин.