Подмосковье начнет реновацию. Более миллиона жителей переедут в новые дома

Программу реновации по переселению жителей из ветхих зданий в новые дома запустят в Московской области. Всего новую жилплощадь получат более одного миллиона человек. Об этом во время своего обращения к жителям рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что программу реновации в Московской области запустили благодаря принятым решениям на федеральном уровне.

«Огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях. В таких ветхих домах жить в XXI веке непозволительно. Программа реновации будет предполагать замену такого жилья на современное», — рассказал губернатор Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что программу реновации начнут реализовывать в 2023 году. Он подчеркнул, что сейчас необходимо разработать систему получения собственниками нового жилья, а также рассказать о положительных сторонах переселения.

Все новые многоквартирные дома в Московской области начнут строить по новым правилам. В них не будет мусоропровода и ступеней на входе. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, это убережет от неприятного запаха в подъезде и сделает вход доступным для маломобильных групп граждан.

«Нужны не „человейники“, а комфортные экосистемы. Это значит двор без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, вход удобный — без ступеней», — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что начиная с этого года власти Подмосковья будут отдавать приоритет девелоперским проектам, которые соответствуют новым правилам.