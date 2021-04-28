Польша принесла извинения за снятие российского флага во время ЧМ по шашкам

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения за ситуацию с российским флагом. Инцидент произошел во время матча за звание чемпиона мира между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской. Об этом сообщил Sport.onet.

Во время игры прозвучало требование убрать российский флаг со стола. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило исключением Международной федерации шашек (FMJD). Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий 27 апреля убрал со стола наклейку с именем российской спортсменки, а после унес триколор. В Кремле случай с флагом назвали досадным происшествием. Представитель президента Дмитрий Песков выразил мнение, что российская спортсменка могла проиграть из-за происшествия с флагом. Российская и польская шашистки ведут борьбу за статус чемпиона мира. Садовская лидирует до девяти раундов со счетом 32:16, в каждом разыгрывается 12 баллов. Победу одержит спортсменка, первая набравшая 54 очка.